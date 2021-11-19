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Narkotik köpeği Bella uyuşturucu satıcıların belası oldu

Narkotik köpeği Bella uyuşturucu satıcıların belası oldu
19.11.2021 16:52
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Afyonkarahisar’da polis ekiplerince yapılan yol uygulaması sırasında narkotik köpeği Bella'nın yaptığı aramada ele geçirilen 109,90 gram taş kokain maddesi sonrasında adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, Kütahya yolu üzerinde narkotik köpeği Bella ile birlikte yapılan uygulamada İstanbul'dan Antalya'ya giden otomobil durduruldu. Otomobilde arama yapan Bella kısa sürede 109,90 gram taş kokain maddesi buldu. Bella'nın daha öncede bir çok uyuşturucu maddesine geçit vermediği öğrenildi. Otomobilde bulunan Mustafa K., gözaltına alındı. Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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