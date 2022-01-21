Haberler Yaşam Videoları Müsabakada ringe çıkan 2 boksör aynı anda birbirini nakavt etti

Müsabakada ringe çıkan 2 boksör aynı anda birbirini nakavt etti

Müsabakada ringe çıkan 2 boksör aynı anda birbirini nakavt etti
21.01.2022 14:44

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 04:31
35 yaşındaki kadın her yerde...
Ana Sayfa 00:34
SON DAKİKA! İstanbul'da...
Ana Sayfa 05:50
İstanbul'da taksici dehşeti!...
Ana Sayfa 00:32
Direksiyonda kalp krizi...
Ana Sayfa 00:21
Bahar Candan İzzet Yıldızhan'a...
Ana Sayfa 01:42
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Ana Sayfa 00:38
Yolcu otobüsü limon yüklü tıra...
Ana Sayfa 00:30
Şevval Şahin mayosunu giydi ve...
Ana Sayfa 02:56
Köpeği aracıyla ezip kaçtı!
Ana Sayfa 00:20
3 aracın karıştığı trafik...
Ana Sayfa 02:51
Denizli’nin Bozkurt ilçesinde...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 121....

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. 38 ilden 220 sporcunun katıldığı şampiyona final müsabakaları ile devam ederken, ringde nadir bir ihtimalle yaşanacak olay meydana geldi. Kazanmak için ringe çıkan 2 boksör, kozlarını paylaşırken birbirlerini nakavt etme düşüncesiyle hamleler yaptı. Çekişmeli geçen müsabakada birbirine aynı anda yumruk atan 2 boksör, bir anda kendilerini yerde buldu. Boks tarihinde nadir görüldüğü belirtilen bu olayda iki boksör de aynı anda nakavt olurken, maçın hakemi de bir anda ne yapacağını şaşırdı. Hakem taraflardan birinin kalkmasını beklerken, iki taraf da bir süre yerde kaldı. Sporcular güçlükle ayağa kalkarken mavi köşede yer alan boksör maça devam edemedi. Hakemin maçı tamamlamasının ardından kırmızı köşede yer alan boksör müsabakayı kazandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA