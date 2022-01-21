Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ani bastıran dolu yağışı vatandaşları ürküttü. Bilye büyüklüğünde yağan dolu karşısında vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı. Meteoroloji’nin hafta başından itibaren tahminlerinde belirttiği yağış Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleşti. Öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası dolu etkili oldu. Yağış esnasında sokakta olan vatandaşlar dolu karşısında zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, şiddetli yağış sonrasında yol kenarlarında bulunan duraklara ve esnaflara sığındı. Kar yağışının beklendiği Çerkezköy’de dolu yağması vatandaşları da şaşkına çevirdi. Kısa süreli etkili olan yağış sonrasında yer yer su birikintileri meydana gelirken, meteorolojiden edinilen bilgilere göre gün içinde kar yağışı da bekleniyor