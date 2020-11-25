Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde Adil Öksüz izi! S-4 uçağındaki subaylardan...

Büyük Birlik Parti kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili başlatılan FETÖ soruşturmasında F-4 uçağındaki silah sistemlerini kullanan subaylardan birinin FETÖ imamı Adil Öksüz ile irtibatı ortaya çıktı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in operasyonu yönetmesi, FETÖ imamlarının "Tere yağından kıl çektik" benzetmesi ve F-4'lerin 75 saniyede bölgede olma imkanına karşılık bunun yapılmadığına ilişkin ayrıntıların ardından ortaya çıkan son dakika detayında FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün izine de ulaşıldı.

Soruşturma dosyasına 20 sayfalık itirafları giren örgütün avukatlar imamı, şok bir iddiayı gündeme getirdi. İtirafçı son dakika ifadesinde elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Kolejindeki odasındaki F-16 maketinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden uçan ve onun düşmesine neden olan uçağı simgelediğini anlattı.

YAZICIOĞLU DAVASINDA ADİL ÖKSÜZ İZİ

MİT'in elde ettiği ByLock konuşmaları sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun Muhsin Yazıcıoğlu ölümüyle ilgili başlayan FETÖ soruşturmasında 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden o dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olan Adil Öksüz'ün ismi de çıktı.

HAVADAKİ F-4 PİLOTUNUN ADİL ÖKSÜZ İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Son dakika iddiasına göre, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü an havada bulunan iki F-4 uçağındaki 4 pilottan silah sistemlerini kullanan bir subayın Adil Öksüz ile o dönem telefon irtibatları tespit edildi. Subay ile Adil Öksüz arasında bağlantıların araştırıldığı soruşturmaya, daha önce Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili ifade veren FETÖ'nün sözde Elazığ Avukatları imamının anlatımları bomba gibi düştü.

Mart ayında KOM Daire Başkanlığı'nda yeniden ifadesi alınan Kağan kod adlı itirafçının Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği 20 sayfalık ifadeye ulaşıldı.

ELEBAŞI GÜLEN'İN ODASINDAKİ MAKETİN SIRRI

MİT'in tespit ettiği ByLock verileri ortaya çıkan Elazığ İl İmamı Mehmet D., tarafından 2013 yılında Elazığ Avukatlar imamı olarak atanan Kağan kod adlı itirafçı, 2014 yılında örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Kolejindeki özel odasına düzenlenen geziye katıldığı, bu gezide elebaşının odasındaki F-16 maketinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesinde kullanılan savaş uçağını simgelediğini anlattı.

Son dakika ifadesinde TSK imamının bu durumdan bilgisi olduğu itiraf edildi

Kendisine bu bilgiliyi örgütün il imamı Mehmet D.'nin verdiğini belirten itirafçı "Muhsin Yazıcıoğlu'nun kırıma uğrayan helikopterinden parça söken iki askerin avukatlığını örgüt üyesi avukatlardan M.A. yapıyordu. Dosyadaki gizlilik kararının kalkmasıyla bu bilgi ortaya çıktı. Bunun üzerine il İmamı Mehmet D. ile görüştük. Avukatların imamlığının yapıyordum ancak benimde M.A.'nın iki askerin avukatı olduğundan haberim yoktu. M.A.'ya bu görevi kendisine kimin verdiğini sordum. O da benim avukatlar imamı olmadan önce Gaziantep Bölgesi sözde avukatlar imamı Turan C. tarafından bu görevin kendisine verildiğini, aynı zamanda TSK'daki askerlere imamlık yapan bir ismin de bu konuyla bilgisini olduğunu anlattı" dedi.

AVUKATA NAMUS YEMİNİ ETTİRİLMİŞ!

Yazıcıoğlu dosyasına geçen son dakika ifadesinde helikopterden parça çalan askerlere avukatlık yapan M.A.'ya neden verilen görevi kimseye anlatmadığını sorduğunu belirten itirafçı "M.A. kendisine bu durumun özel bir durum olduğunu, ailesi dahil hiç kimsenin haberi bilgisi olmaması gerektiğinin söylediğini, anlatılacak hususları da kimseye söylememesi konusunda namusu, şerefi ve dini üzerine yemin ettirildiğini söyledi.

"ÖRGÜT TARAFINDAN YETİŞTİRİLDİ"

M.A ortaokuldan itibaren örgüt tarafından yetiştirilmiş birisidir. Terör örgütü içerisinde kullanılan jargon ile 5 de 5'lik yani terör örgütüne ve elebaşı Fetullah Gülen'e tamamı ile bağlıdır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun örgüt tarafından mı öldürüldüğünü sorduğumuz M.A., bu konuda açıklama yapamayacağını bize söyledi" dedi.