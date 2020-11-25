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Adana'da torbacı operasyonu!

Adana'da torbacı operasyonu!
25.11.2020 12:08
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Adana'da torbacı operasyonu!
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Adana'da 17 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu drone ile havadan görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlediği ve 17 zanlının yakalandığı operasyonun drone görüntüleri basınla paylaşıldı.


Adana'da 17 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu drone ile havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlediği ve 17 zanlının yakalandığı operasyonun drone görüntüleri basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, çok sayıda polis, ekip araçlarıyla baskınların yapılacağı adreslere ilerliyor. Özel harekat ekiplerinin, girdikleri bir evde zanlıyı yere yatırarak etkisiz hale getirmesinin yansıdığı görüntüde, şüphelinin daha sonra ekiplerce gözaltına alınması kaydediliyor.

Polis ekipleri dün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 17 zanlıyı gözaltına almıştı.

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