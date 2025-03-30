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Muğla’da feci kaza: 4 ölü 2 ağır yaralı
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Muğla'da feci kaza: 4 ölü 2 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 18:47

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen trafik kazası, bölgeyi yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, 48 ABH 925 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Ardından, o esnada fırından ekmek almak için duran 48 GD 858 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken, kazada İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. (21) ve Münire C. (36) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Barış Ç. (22) ve Ramazan I. (23), itfaiye ekiplerinin araçtan kurtarma çalışması sonrası sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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