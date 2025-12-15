Jandarmadan ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonu: 54 tutuklu

689 MİLYON LİRALIK SİBER DOLANDIRICILIK AĞI ÇÖKERTİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 8 il merkezli düzenlediği 'Siber Dolandırıcılık' operasyonlarında, son 3 yılda hesaplarında 689 milyon lira işlem hacmi bulunan 78 şüpheli yakalandı.

54 TUTUKLAMA, 20 ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan şüphelilerden 54'ü tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

SAHTE İLAN VE E-TİCARET YÖNTEMİ

Şüphelilerin; sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı, ürün satışı gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı, sahte e-ticaret siteleri kurduğu ve yüksek kazanç vaadiyle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

8 İL MERKEZLİ OPERASYON

Ankara, Şanlıurfa, Aydın, Yalova, Konya, Elazığ, Ordu ve Van'da düzenlenen operasyonlarla çok sayıda vatandaşın maddi ve manevi zarara uğraması engellendi.