Balkondan düşerek yaralanan yaşlı adam operasyonla kurtarıldı... O anlar kamerada!

BALKONDAN DÜŞEREK YARALANDI

Olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi Şehit İlker Acar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Yaşlı bir adam, evinin balkon kısmından düşerek yaralandı.

KAPI KİLİTLİ OLUNCA EKİPLER ÇAĞRILDI

Kapının kilitli olması nedeniyle eve giremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE KAPIYI AÇTI, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından evde mahsur kalan yaşlı adama sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı vatandaş, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.