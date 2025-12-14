Elazığ'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kaza, merkeze bağlı Ağmezra yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen B.V. idaresindeki 23 AET 763 plakalı panelvan ile B.A. idaresindeki 23 AAP 683 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör ters dönerken sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.