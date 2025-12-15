Bolu otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı

ZİNCİRLEME KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Dörtdivan ilçesi mevkiinde yaşandı. Ankara yönüne seyir halinde olan 06 BZM 211 plakalı hafif ticari araç ile 06 FKN 684 ve 06 DIC 65 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OTOBAN TRAFİĞİ 2 SAAT AKSADI

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.