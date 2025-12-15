Datça’da trafik kazası: 2 ölü
Muğla’nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
GECE SAATLERİNDE FECİ KAZA
Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Altı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Datça istikametine giden 48 R 2520 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 39 TE 024 plakalı motosiklet çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savruldu. İki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.