Datça’da trafik kazası: 2 ölü

Osmaniye'de feci kaza: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 3 ölü 2 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savruldu. İki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Altı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Datça istikametine giden 48 R 2520 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 39 TE 024 plakalı motosiklet çarpıştı.