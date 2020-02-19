Muğla Fethiye'de makas terörü! Trafikte makas atarak ilerlerken direğe çarpıp otomobilden fırladı 19.02.2020 18:44

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafikte makas atarak ilerlerken yoldan çıkıp, direğe çarpan otomobilin açılan kapısından yola fırlayan sürücüsü Mercan Bahçeci, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza anının bir minibüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, Karaçulha Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, bugün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Mercan Bahçeci kullandığı 48 PJ 782 plakalı otomobil ile trafikte makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrulup, yol kenarındaki reklam direğine çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan otomobil sürücüsü Bahçeci, çarpmanın şiddetiyle açılan kapıdan yola fırladı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan Bahçeci, hızla ayağa kalktı. O anların yoldan geçen bir minübüsün güvelik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntülerde kazanın yanı sıra minibüs sürücüsünün "Aferin, yapacağın başka birşey yok senin zaten" diyerek, gösterdiği tepki yer alıyor.