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Müge Anlı Ayşe Harman'ın cezasını açıkladı! Sezai Harman'ın eşine...

Müge Anlı Ayşe Harman'ın cezasını açıkladı! Sezai Harman'ın eşine...
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Müge Anlı Ayşe Harman'ın cezasını açıkladı! Kocası Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürmekle suçlanan Ayşe Harman Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etmiş, şüpheli ölüm hakkında ortaya atılan iddialar kan dondurmuştu. Son dakika gelişmesine göre eşi Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürdüğü şüphesiyle yargılanan Ayşe Harman'ın cezası belli oldu. İşte 5 Nisan 2021 Pazartesi Müge Anlı son bölümde yaşananlar...


Sezai Harman'ın şüpheli ölümü... Müge Anlı avukat itiraz etmelerinin mümkün olduğunu çünkü eşe karşı işlenmiş bir suç olduğunu ağırlaştırılmış müebbet olmasının önü açılacağını söyledi. Söz konusu anneleri bile olsa Sezai Bey'in kızlarının susmadığını ve gerçeğin ortaya çıkmasına imkân sağladıkları belirtildi.

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