Müge Anlı Ayşe Harman'ın cezasını açıkladı! Kocası Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürmekle suçlanan Ayşe Harman...

Öte yandan, Sezai Harman'ın kardeşlerinin verdikleri ifadede, Ayşe Harman'ın ağabeylerini olaydan yaklaşık bir yıl önce de zehirlemeye teşebbüs ettiğini, ağabeylerinin özel bir hastanede tedavi gördüğünü, ikinci zehirlenme vakası sonrası hastane kayıtlarında olayın ortaya çıkmaması için ağabeylerini ısrarla başka bir hastaneye götürmek istediğini öne sürdüğü öğrenildi. Kendirlik Mahallesi Muhtarı Muzaffer Ünlükoç, yaptığı açıklamada, Sezai Harman'ın dünürü ve komşusu olduğunu, olay günü Harman'ı otomobiliyle hastaneye yetiştirdiğini belirterek, "Gece rahatsızlanınca hemen beni çağırdılar. Hem dünürü hem de köyün muhtarı olduğum için hastaneye götürmemi istediler. Aldım, komşuluk görevimi yaptım, arabada aşırı bir şekilde terliyordu ve titriyordu. Biz kalp krizi geçiriyor sandık. Hastaneye yetiştirdim ama kurtarılamadı. Daha sonra bu olay derinlemesine araştırılınca farklı şeyler çıktı, ifadeler verdik." diye konuştu.