Müge Anlı Ayşe Harman'ın cezasını açıkladı! Kocası Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürmekle suçlanan Ayşe Harman...
Müge Anlı Ayşe Harman'ın cezasını açıkladı! Kocası Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürmekle suçlanan Ayşe Harman Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etmiş, şüpheli ölüm hakkında ortaya atılan iddialar kan dondurmuştu. Son dakika gelişmesine göre eşi Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürdüğü şüphesiyle yargılanan Ayşe Harman'ın cezası belli oldu. İşte 5 Nisan 2021 Pazartesi Müge Anlı son bölümde yaşananlar...
Müge Anlı'da ölümü araştırılan 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde ölü olarak bulundu. Sezai Harman'ın ailesi Sezai Bey'i, eşi Ayşe Hanım'ın zehirleyerek öldürdüğünden şüphelendiklerini ileri sürdü. Ayşe Hanım'ın kızları da üvey babalarını annelerinin zehirlemiş olabileceğini iddia etti.
Ahmetli'de 2019 yılının mart ayında ölen Sezai Harman'ın (64) ailesi, eşi Ayşe Harman tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayşe Harman'ın, eşi Sezai Harman'ı zehirlediği iddia edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından dün gece saatlerinde Ayşe Harman'ı, Ayşe Harman'ın sevgilileri olduğu iddia edilen A.K. (40) ve H.S.'yi (38) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, bugün Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, Sezai Harman'ın kardeşlerinin verdikleri ifadede, Ayşe Harman'ın ağabeylerini olaydan yaklaşık bir yıl önce de zehirlemeye teşebbüs ettiğini, ağabeylerinin özel bir hastanede tedavi gördüğünü, ikinci zehirlenme vakası sonrası hastane kayıtlarında olayın ortaya çıkmaması için ağabeylerini ısrarla başka bir hastaneye götürmek istediğini öne sürdüğü öğrenildi. Kendirlik Mahallesi Muhtarı Muzaffer Ünlükoç, yaptığı açıklamada, Sezai Harman'ın dünürü ve komşusu olduğunu, olay günü Harman'ı otomobiliyle hastaneye yetiştirdiğini belirterek, "Gece rahatsızlanınca hemen beni çağırdılar. Hem dünürü hem de köyün muhtarı olduğum için hastaneye götürmemi istediler. Aldım, komşuluk görevimi yaptım, arabada aşırı bir şekilde terliyordu ve titriyordu. Biz kalp krizi geçiriyor sandık. Hastaneye yetiştirdim ama kurtarılamadı. Daha sonra bu olay derinlemesine araştırılınca farklı şeyler çıktı, ifadeler verdik." diye konuştu.