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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 18:32 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 18:38

İzmir’de karısını bıçaklayarak öldüren 58 yaşındaki adam tutuklandı!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde dün iftar öncesi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren 58 yaşındaki adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesine bağlı Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Tarhan (58) ile karısı İpek Tarhan (64) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi sonucu Hamit Tarhan, mutfaktan aldığı bıçakla karısını defalarca bıçakladı ve evden çıktı. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayete kurban giden İpek Tarhan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, karısını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi kocanın ise polis merkezine giderek olayı itiraf ettiği ve teslim olduğu öğrenilmişti.

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Cinayet şüphelisi koca Hamit Tarhan'ın emniyetteki ifadesinde, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, tartışma esnasında karısının kendisine saldırıp küfür ettiğini, bu esnada bir anda gözü dönerek karısını bıçaklamaya başladığını söylediği öğrenilmişti. Çiftin 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'dan İzmir'e yerleştikleri, iki çocuk sahibi oldukları, çocuklarından birinin İstanbul'da üniversite okuduğu bilgisi edinilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Hamit Tarhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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