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Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
15.05.2022 15:06 - Son Güncelleme: 15.05.2022 15:06

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Otomobili ile çarptığı yaya, başka bir aracında çarpması sonucu vefat eden Rıza Kaya Alp çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, “Öncelikle merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz. Kendisine rabbimden rahmet diliyorum. Tabi ki istemediğimiz bir olay oldu, bundan dolayı da üzgünüm. Elimde olan bir şey yoktu. Üzgünüm önümüzdeki günlerde adli süreç devam ediyor. Avukatlarım da gereken açıklamayı yapacak” dedi. Rıza Kayalp’i duruşma sonrası ailesi ve gençlik spor çalışanları da yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz gece meydana gelen olay Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı tır da çarptı. Olay sonrası Dolgunyürek hayatını kaybetti.

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