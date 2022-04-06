Midyeci Ahmet'ten eski eşi Deniz Çelebi'nin iddialarına yanıt: Silahlı saldırı...

Midyeci Ahmet adıyla bilinen Ahmet Çiçek, eski eşinin iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile cevap verdi. Ahmet Çiçek "Ailesinden bana ve yardımcıma tehditler geliyor. Yardımcım arabadan inince maskeli bir kişinin silahlı saldırısına maruz kalıyor. 16 yaşında çocuk göndermişler. Ben buradayım, bir tane korumam var onu da azat edeceğim. Kim geliyorsa gelsin ama 16 yaşında çocuğu yollamayın. Göndereceğiniz kişi kimi vuracağını bilsin, ya da en kötü siz gelin. Gelmezseniz namertsiniz. Sizden korkan sizden beter olsun. Bu arkadaşım saldırıya uğrayınca ben de 'Bu şube bize ait değildir' dedim" açıklaması yaptı.





'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile Deniz Çelebi 23 Kasım 2021 tarihinde anlaşmalı boşanarak, 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Bu evlilikten 9 ve 3.5 yaşında iki çocukları olan çift arasındaki anlaşmaya göre Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi.

1 Aralık 2021 tarihinde Beşiktaş şubesini işletmeye başlayan Deniz Çelebi, eski eşi Ahmet Çiçek'in bir hafta sonra kendilerine malzeme tedarikini kestiğini ve hemen karşılarına aynı isimle şube açtığını söyledi.

'BU BENİM İÇİN İHANETTEN DE ÖTEYDİ'

Eşinin iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile cevap veren Ahmet Çiçek, "Eşimle bir tartışma yaşandı. Tartışma uzadı, barışmaya niyeti de olmadığını anladım. 'Durup dururken bana markanın yarısını şirketin yarısını istiyorum' dedi. Hakkediyordu, çok büyük emekleri vardı. Anlam veremedim ama 'peki' dedim. Akşam olunca 'Ben bir şey istemiyorum sadece psikoloğa git, narsissin' dedi.

Anladım ki, ailesiyle beraber bunlar, 'Midyeci Ahmet'in Yunanistan projesi yalan oldu, bu adam yakında batar, biz merkez şubeyi kurtaralım, kendi iç düzenimizi kuralım' diye bir düşünceye girmiş. Deniz de hazırdı, boşanmayı göze aldı. Ben döndüğümde mal paylaşımı hazır şekilde önüme geldi. Şok yaşadım bu benim için ihanetten de öteydi" dedi.

'KİM GELİYORSA GELSİN GELMEZSENİZ NAMERTİSİNİZ'

Ahmet Çiçek "Eşim, 'Türkiye ayağını komple istiyorum' dedi. Sonra da 'Ben bu kadar vicdansız değilim sadece merkez şubeyi alayım' dedi. Nafaka parasıyla kabul ettim. Nafakayı 250 bini istedi. Sonra bunu 100 bine indirdik. 'Merkez senin' dedim, isim hakkı senin dedim. Nasılsa çocuklarıma kalacak ne olacak diye düşündüm.

Ailesinden bana ve yardımcıma tehditler geliyor. Yardımcım arabadan inince maskeli bir kişinin silahlı saldırısına maruz kalıyor. 16 yaşında çocuk göndermişler. Ben buradayım, bir tane korumam var onu da azat edeceğim. Kim geliyorsa gelsin ama 16 yaşında çocuğu yollamayın. Göndereceğiniz kişi kimi vuracağını bilsin, ya da en kötü siz gelin. Gelmezseniz namertsiniz. Sizden korkan sizden beter olsun. Bu arkadaşım saldırıya uğrayınca ben de 'Bu şube bize ait değildir' dedim" diye konuştu.