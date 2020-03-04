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Metrobüste taciz iddiası sonrası ortalık karıştı! Vatandaşlar tacizciyi feci şekilde dövdüğü anlar kamerada | Video

Metrobüste taciz iddiası sonrası ortalık karıştı! Vatandaşlar tacizciyi feci şekilde dövdüğü anlar kamerada | Video

04.03.2020 15:03

Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı. Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken, diğer yolcular tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı. Metrobüsün Sefaköy durağında inen taciz şüphelisinin kaçtığını gören yolcular peşinde inerek, tekme ve tokatlarla ona saldırdı. Feci dayak yiyen şüpheli, taciz edildiğini iddia eden kadın şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı.


Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı. Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken, bazı yolcular ilk olarak olayı anlamaya çalıştı.

Yaşanan tartışmada, diğer yolcuların tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı. Metrobüsün Sefaköy durağında durmasıyla birlikte şüpheli hızlıca metrobüsten indi.

Şüphelinin kaçtığını gören yolcular peşinde inerek, tekme ve tokatlarla ona saldırdı. Feci dayak yiyen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Vatandaşların elinden kurtarılan şüpheli, bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu. Taciz edildiğini iddia eden kadın şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı.

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