Metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışma anı 20.01.2020 10:39

Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı metrobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosiklet, metrobüsle çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan motosiklet ve metrobüsün olay yerinden çekilmesinin ardından duran seferler yeniden başladı.

Görüntülerde, yolunda ilerleyen metrobüsün karşısında bir anda bir motosikletin çıktığı ve duramayarak metrobüsle çarpıştığı görülüyor. Çarpışan motosiklet ile sürücüsü savrulurken, metrobüsteki yolcuların da birbirlerinin düştüğü kameraya yansıyor.