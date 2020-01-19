Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı metrobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Mecidiyeköy'de feci kaza! Metrobüsle motosiklet çarpıştı! O anlar kamerada...19.01.2020 23:14
- Mecidiyeköy'de feci kaza! Metrobüsle motosiklet çarpıştı! O anlar kamerada...
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