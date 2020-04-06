Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! 6 Nisan 2020 hava durumu 06.04.2020 09:23

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Elde edilen verilere göre yapılan tahminlerde yurt genelinde birçok ilde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 6 Nisan 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Malatya ve Kayseri dışında Ülke genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU



İSTANBUL 8°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANKARA 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 11°C

Parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 11°C

Parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM 0°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

DİYARBAKIR 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı