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Marangoz Teslime: Erkek işi dediler, algıları yıktım

Marangoz Teslime: Erkek işi dediler, algıları yıktım
06.03.2021 10:07
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Mersin Tarsus'ta yaşayan 4 yaşında ikiz çocuk annesi 27 yaşındaki Teslime Özdemir, geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadın marangoz ilanına başvurdu. Başvurusu kabul edilen Özdemir, tüm olumsuz sözlere rağmen hem tabuları yıkıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.


Marangozluğa başlayarak algıları yıktığını belirten Teslime Özdemir, şöyle konuştu: "Zaten bu işteki tek amacım bu tabuları yıkmaktı. İşte 'Marangozluk erkek işidir' böyle bir algı vardı ve işin içine girince aslında hiçbir zorluğu yok. Kadın isterse yani bence en güzel bir şekilde yapabiliyor ve üretmek zaten kadının doğasında var.

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