Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı!

Haftanın ilk iş gününde vatandaşın evden çıkmadan önce cevabını en çok merak ettiği soru "Bugün hava nasıl olacak?" oldu. Meteoroloji son tahminlerinde 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM'den yapılan açıklamada "Yurdun doğusunda etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu