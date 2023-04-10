Eyüpsultan'da plastik kutu fabrikasında yangın! İşte o korku dolu anlar

Eyüpsultan Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'taki plastik madde üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan fabrikada alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak fabrikanın yanındaki orman ürünleri imalathanesine alevlerin sıçramasını önleyerek, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı. Tatil dolayısıyla çalışma yapılmadığı öğrenilen fabrikada, büyük çapta hasar oluştu.