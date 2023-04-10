RAMAZAN İMSAKİYE
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Eyüpsultan'da plastik kutu fabrikasında yangın! İşte o korku dolu anlar

Eyüpsultan'da plastik kutu fabrikasında yangın! İşte o korku dolu anlar
10.04.2023 18:01 - Son Güncelleme: 10.04.2023 18:03

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Eyüpsultan Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'taki plastik madde üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan fabrikada alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak fabrikanın yanındaki orman ürünleri imalathanesine alevlerin sıçramasını önleyerek, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı. Tatil dolayısıyla çalışma yapılmadığı öğrenilen fabrikada, büyük çapta hasar oluştu.

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