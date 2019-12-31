Meteoroloji İstanbul ve o iller için saat verdi: Kar ve sağanak geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 31.12.2019 09:08

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Yılbaşında hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlara peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına ile sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgelerde ise yağmur ve kar görülecek. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Muğla, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 31 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Rüzgarın; sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'da yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Balıkesir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Burdur dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatleridne hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatleridne hafif yağmurlu

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SİVAS °C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu