Meteoroloji İstanbul ve o iller için saat verdi: Kar ve sağanak geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Yılbaşında hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlara peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına ile sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgelerde ise yağmur ve kar görülecek. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Muğla, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 31 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...
İSTANBUL'DA KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA
Rüzgarın; sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'da yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Balıkesir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Burdur dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatleridne hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatleridne hafif yağmurlu
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SİVAS °C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer hafif kar yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
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