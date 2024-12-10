Mersin’de yaşlı adam evinde hareketsiz bulundu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Kemal Ö., itfaiyenin balkon camını kırarak girdiği evinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Eşi şehir dışında olan Kemal Ö.’ye ulaşamayan yakınlarının yardım istemesi üzerine apartman yöneticisi Pınar Çiçek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye ekipleri, 2. kattaki daireye balkon camından girerek yaşlı adamı bilinci açık ancak hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kemal Ö., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.