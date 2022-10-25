Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması çerçevesinde, 15 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Şahıslardan 5'inin örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenirken, 10'unun da sosyal medya hesapları üzerinden örgütü övücü, yüceltici ve destekleyici paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları olan M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti.