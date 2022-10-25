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ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı! Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı! Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi
25.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:07

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ABD’nin Missouri eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi. ABD’de okullara yönelik silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Missouri eyaletinde yer alan St. Louis şehrindeki Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Polis Komiseri Michael Sack düzenlediği basın toplantısında, okula giren memurların yaklaşık 20 yaşında olduğu anlaşılan zanlıyla kısa süre sonra çatışmaya girdiklerini ve saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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