PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da korsan taksi operasyonu: Sürücüye de yolcuya da ceza

Bursa’da korsan taksi operasyonu: Sürücüye de yolcuya da ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 2 sürücüye 46 bin 392’er lira, korsan taksileri kullandığı belirlenen 2 kişiye ise toplam 6 bin 168 TL ceza kesilirken, 2 araç da trafikten menedildi.

KORSAN TAKSİ AVINDA SUÇÜSTÜ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, korsan taksi ihbarı üzerine harekete geçti. Korsan uygulama üzerinden çağrılan araçlar takibe alındı.

POLİS ÖNLEM ALDI, ARAÇLAR DURDURULDU

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde önlem alan ekipler, 2 otomobili durdurdu. Sürücüler suçlamaları reddetse de araçlardaki yolcular korsan taşımacılığı kabul etti.

92 BİN TL CEZA, ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN

Sürücülere, izinsiz yolcu taşımaktan araç başına 46 bin 392 TL olmak üzere toplam 92 bin 784 TL ceza kesildi. Korsan taşımacılıkta kullanılan 2 araç ise 2'şer ay trafikten men edildi.

YOLCULARA DA CEZA KESİLDİ

Korsan taksiyi kullanan 2 yolcuya toplam 6 bin 168 TL idari para cezası uygulandı.

Bunlar da Var

Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle