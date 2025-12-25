Bursa’da korsan taksi operasyonu: Sürücüye de yolcuya da ceza

KORSAN TAKSİ AVINDA SUÇÜSTÜ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, korsan taksi ihbarı üzerine harekete geçti. Korsan uygulama üzerinden çağrılan araçlar takibe alındı.

POLİS ÖNLEM ALDI, ARAÇLAR DURDURULDU

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde önlem alan ekipler, 2 otomobili durdurdu. Sürücüler suçlamaları reddetse de araçlardaki yolcular korsan taşımacılığı kabul etti.

92 BİN TL CEZA, ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN

Sürücülere, izinsiz yolcu taşımaktan araç başına 46 bin 392 TL olmak üzere toplam 92 bin 784 TL ceza kesildi. Korsan taşımacılıkta kullanılan 2 araç ise 2'şer ay trafikten men edildi.

YOLCULARA DA CEZA KESİLDİ

Korsan taksiyi kullanan 2 yolcuya toplam 6 bin 168 TL idari para cezası uygulandı.