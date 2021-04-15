RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Ticari taksici yol ortasında genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Kardeş çıktılar

Ticari taksici yol ortasında genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Kardeş çıktılar

Ticari taksici yol ortasında genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Kardeş çıktılar
15.04.2021 14:17
Ana Sayfa 00:30
Koronavirüs testi pozitif...
Ana Sayfa 00:10
Ataşehir'de canlarını hiçe...
Ana Sayfa 03:09
Merkez Bankası faiz kararı ne...
Ana Sayfa 02:07
Kar maskeli parti rezaleti!...
Ana Sayfa 01:00
Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Ana Sayfa 02:03
Seyahat izin belgesi nasıl...
Ana Sayfa 02:29
İstanbul'da çevre felaketi!
Ana Sayfa 01:56
Külliye'de önemli kabul:...
Ana Sayfa 02:43
Faiz kararı öncesi BIST 100...
Ana Sayfa 01:21
ABD gemileri Karadeniz’e...
Ana Sayfa 01:30
İstanbul ve birçok il için...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 55. bölüm...

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsünün, bir süre takip ederek sözle taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, çarpmanın etkisi ile yer düşen kadınının çağlık çığlığa bağırdığı, aracından inen taksi sürücüsünün ise bir süre etrafına bakındığı, kadının daha sonra eliyle aracı yumruklayıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Son dakika haberine göre Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında dehşeti yaşattığı kadının, sürücünün eve dönmeye ikna etmeye çalıştığı kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.


Yaşam Videoları