Konya'da polis memuru boğazına fındık kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı
Konya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Mehmet Paksoy, Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bekleme noktasında boğazına fındık kaçması sonucu nefessiz kalan bir kadına Heimlich manevrası uygulayarak müdahale etti. Polis memurunun soğukkanlı müdahalesiyle vatandaşın nefes alması sağlanırken, yaşanan anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam