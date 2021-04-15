Ticari taksici yol ortasında genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Kardeş çıktılar

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsünün, bir süre takip ederek sözle taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, çarpmanın etkisi ile yer düşen kadınının çağlık çığlığa bağırdığı, aracından inen taksi sürücüsünün ise bir süre etrafına bakındığı, kadının daha sonra eliyle aracı yumruklayıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Son dakika haberine göre Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında dehşeti yaşattığı kadının, sürücünün eve dönmeye ikna etmeye çalıştığı kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

15.04.2021 14:05 - Son Güncelleme: 15.04.2021 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





