Ticari taksici yol ortasında genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Kardeş çıktılar
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsünün, bir süre takip ederek sözle taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, çarpmanın etkisi ile yer düşen kadınının çağlık çığlığa bağırdığı, aracından inen taksi sürücüsünün ise bir süre etrafına bakındığı, kadının daha sonra eliyle aracı yumruklayıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Son dakika haberine göre Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında dehşeti yaşattığı kadının, sürücünün eve dönmeye ikna etmeye çalıştığı kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Görüntülere konu olan taksi şoförü E.D.'ye ulaşan ekipler, sürücüyle birlikte kız kardeşini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. 'Darp şüphelisi' olarak hakkında işlem yapılacağı öğrenilen taksicinin polisteki ilk ifadesinde, annesi ile tartıştıktan sonra evden ayrılmak isteyen kız kardeşini eve dönmeye ikna etmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
DURAK BAŞKANI: "OLAYI TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL, TÜM HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"
Öte yandan taksi şoförünün bağlı olduğu merkez Mezitli ilçesindeki taksi durağının başkanı Gökhan Mete, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, adlarının bu konuyla gündeme gelmesinden dolayı herkesten özür dilediğini söyledi.
Olayı kesinlikle tasvip etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Mete, "Ancak olay göründüğü gibi değil. Olaya konu olan çalışma arkadaşımızın 16 yaşındaki kız kardeşi, evde annesi ile tartışma yaşayınca, evi terk etmek üzere valizini hazırlayıp ayrılıyor. Annesi başa çıkamayınca, ağabeyi olan arkadaşımızı arıyor.