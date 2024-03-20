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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 20:40 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 20:40

Mermiler havada uçuştu! 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

Rize’de aralarında husumet bulunan 2 grup sokak ortasında silah ve bıçaklı kavgaya karıştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Merkez'e bağlı Mermerdelen Mahallesinde 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. Kavga esnasında 2 tarafta silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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