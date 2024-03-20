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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 19:18 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 18:53

Samsun'da kendisini polise şikayete giden karısını ayağından vurdu!

Samsun'da Cengiz Y. isimli şahıs, eşi Bahar V. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Bahar V. polise şikayete giderken eşi Cengiz Y. tarafından tüfekle ayağından vuruldu. Olay yerinden kaçan saldırgan koca aranıyor.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden Bahar V. (20) ile 1.5 yıllık evli olduğu eşi Cengiz Y. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu evinden dışarı çıkan 1 çocuk annesi Bahar V., taksiye binip eşini şikayet için polis merkezine gitmek için yola çıktı. Kendi araçları ile eşinin peşinden giden Cengiz Y., taksinin önünü aracı ile kesip eşini taksiden indirip polise şikayete gitmesine engel olmaya çalıştı.

Cengiz Y., eşini kendisiyle gelmemesi üzerine sokak ortasında tüfekle ateş açarak yaraladı.

Sağ ayağından vurulan Bahar V., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cengiz Y. ise olaydan sonra kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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