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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 10:55 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 10:54

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 25’i kadın 37 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 25’i kadın olmak üzere 37 kişi yakalandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından "Fuhuşa Yer Temini ve Aracılık Etme ” Suçu ile ilgili yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Çorlu İlçesinde bulunan masaj salonlarında masöz olarak çalışmakta olan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine başlatılan çalışmalarda 7 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Fuhuşa yer temini ve aracılık yaptığı tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı değerlendirilen 25 kadın gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yapılan aramalarda; fuhuş amaçlı kullanılan 20 adet cep telefonu, çok miktarda cinsel amaçlı kullanılan materyal ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan toplamda 37 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

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