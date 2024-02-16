PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da şaşkına çeviren olay: Kırılan tavandan aşağı kedi böyle düştü

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren gözlükçüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk havada üşüyen ve bu yüzden havalandırmadan içeri giren kedi, işletmenin tavanına bastı. Alçıpan tavanın çökmesiyle kedi, kendini dükkanın içinde buldu. Bir süre şok yaşayan kedi, sıcak yeri bulunca uyumaya başladı. Sabah dükkanın açmaya gelen Mümin A., dükkanına baktığında dağınık olduğunu gördü. Kapıyı açtığında kedinin hızlıca dışarı çıktığını gören Mümin A., güvenlik kamerasına bakarak durumu anladı. Kedinin tavandan düştüğü anlar ve sonrasında korku dolu anları anbean güvenlik kamerası ile kaydedildi.

