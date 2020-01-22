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Merkez üssü Akhisar olan 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa fırladı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar korkuyla sokağa fırladı. Depremin şokunu atlatamayan vatandaşlar evlerine girmeye korkarken, deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

22.01.2020 23:49 - Son Güncelleme: 22.01.2020 23:51
Merkez üssü Akhisar olan 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa fırladı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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Merkez üssü Akhisar olan 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa fırladı

Deprem Aydın, İzmir, Denizli, Kütahya ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde de hissedildi.

Merkez üssü Akhisar olan 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa fırladı

Depremin merkez üssü olan Akhisar'da ise vatandaşlar büyük panik yaşadı. Akhisar'a bağlı Selçikli köyünde bazı metruk evlerin yıkıldığı bilgisi alınırken ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.

Merkez üssü Akhisar olan 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa fırladı

Gördes'in Karayağcı Mahallesi'nde de bir metruk evin yıkıldığı bilgisi alındı. Manisa Valisi Ahmet Deniz ilk gelen bilgilere göre depremde can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti.

Merkez üssü Akhisar olan 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa fırladı

Deprem anında büyük bir panikle sokağa fırlayan vatandaşlar evlerine dönmeye korkarken, deprem anı bazı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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