Konya'da otomobil takla attı: Sürücünün annesi Nuriye Fenari hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde dün gece saatlerinde Karapınar-Konya kara yolunun 27. kilometresindeki Merdivenli mevkisinde H.F. idaresindeki 42 BM 089 plakalı otomobilin takla atması sonucu sürücünün annesi Nuriye Fenari olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü H.F. ile araçtaki Z.F. hafif yaralanarak Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam