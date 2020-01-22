

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği 22.22'den sonraki yaklaşık yarım saatte 11 artçı sarsıntı kaydedildi.

Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3 ve üzerinde olan 7 deprem olmak üzere toplam 11 artçı deprem yaşandı.





Bölgede 22.57'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak kaydedildi.