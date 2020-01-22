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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 23:39

Son dakika: 'da 5,4 büyüklüğündeki in ardından 11 artçı sarsıntı meydana geldi

Merkez üssü 'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki in meydana geldiği 22.22'den sonraki yaklaşık yarım saatte 11 artçı sarsıntı kaydedildi.


Merkez üssü 'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki in meydana geldiği 22.22'den sonraki yaklaşık yarım saatte 11 artçı sarsıntı kaydedildi.

Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3 ve üzerinde olan 7 deprem olmak üzere toplam 11 artçı deprem yaşandı.

Bölgede 22.57'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak kaydedildi.

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