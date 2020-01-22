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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 22:32

Son dakika haberi: merkezli 5.4 şiddetinde bir

Son dakika haberi... ve 'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkezli 5.4 şiddetinde bir daha meydana geldi.

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