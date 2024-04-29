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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024, 09:01 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024, 09:01

Manisa'da 24 yaşındaki şahıs karısını tüfekle öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.30 sıralarında, Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak Numara 48'te meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Demirkıran (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran’ı başından tüfekle vurdu. Daha sonra yaşadıkları iki katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlarca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi

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