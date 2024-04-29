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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024, 08:55 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024, 08:55

Erzurum'da otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Narman ilçesine bağlı Gökdağ Mahallesi’nin muhtarı Yusuf Koç’un (65) kullandığı plakalı henüz öğrenilemeyen otomobil, 2 bin 415 rakımlı Kireçli Geçidi’nde 30 metre aşağıdaki dereye yuvarlandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Yusuf Koç, araçta bulunan Güven Külekçi (56) ve Veysel Koç (65) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Kazada ölen Yusuf Koç’un polislikten emekli olduktan sonra 31 Mart’ta kırsal Gökdağ Mahalle muhtarlığını kazandığı öğrenildi.

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