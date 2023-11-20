İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Zonguldak'ta batan gemi ve Türkiye'yi etkisi altına alan sel felaketine ilişkin ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya şunları söyledi:

Zonguldak açıklarında batan Türk bayraklı kuru yük gemisinde bulunan 13 Türk mürettebattan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

Gece saatlerinde kamuoyu ile paylaştığımız gibi limanda bağlı Kamerun bayraklı gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturmuştur.

Gemi mürettebatı itfaiye tarafından kurtarılmıştır.

Türk gemisi fırtına nedeniyle battı!

"Havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor"

Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebat ile ilgili arama kurtarma ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerde başlamıştır. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, bir helikopter devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor.

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batmanda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum.

"57 OKULUMUZUN ÇATISI UÇTU"

Turuncu uyarı verilen illerden sadece 16'sında 2009 ihbar yapıldı. Bu ihbarlara ulaşan bütün turuncu uyarı yapılan illerdeki görevli sayımız 7 bin 52 bunun 323'ü AFAD personeli olmak üzere tüm illerde valiliklerin koordinasyonunda gayretler gösterildi. Maalesef 57 okulumuzun çatısı uçtu. Bunlarla ilgili ve diğer harcamalarla ilgili ilk etapta AFAD'dan 50 milyon lira kaynak gönderdik.

43 işyeri ve evin çatısının uçtuğu bilgisi var. Zarar tespitleri yapılmaya başlandı. Su baskınlarından etkilenen evler, işyerleri ile ilgili zarar tespitleri ile ilgili valimiz talimatı ile defterdarlık yine ekili dikili araziler ve ahırlarla ilgili yani hayvan mevcudumuzla ilgili gelen ihbarlarla ilgili zarar tespitlerimiz yapılıyor. Yarın akşama kadar bu zarar tespitleri bitirir, kesin hale getirir en geç cuma, cumartesi günü bu ödemeleri yani destek ödemelerini de AFAD olarak vatandaşlarımıza yapıyor olacağız.

SELE KAPILAN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkisinde sel sularına kapılan 34 ENA 613 plakalı araçtan camı kırarak çıkan İlyas Coşkun, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Coşkun'un araçta ağabeyi, kayınvalidesi ve bir yakının daha bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, arama çalışması başlattı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Yaraşlıyörük Deresi'nde Coşkun'un ağabeyi Selahattin Coşkun ile kayınvalidesi Dursun Esen'in, araçtan 300 metre uzaklıkta da Murat Tosun'un cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, otopsi için morga götürüldü.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İlçede etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağmurla birlikte denizde oluşan dev dalgalar, sahile yakın cadde ve sokaklara doldu. Kıyıya yakın noktadaki çok sayıda iş yeri hasar gördü.

Suların çekilmesiyle birlikte çamurlu kaplı cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından temizlenirken, esnaf da kendi iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı.

Taşkın nedeniyle sahil şeridindeki heykellerin bir bölümü kırıldı. Zemindeki taşların da yerlerinden söküldüğü görüldü. Sahil kenarındaki hasarın büyüklüğü havadan dron ile görüntülendi.

GEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan gemideki mürettebata yönelik arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren fırtına ve sağanağın hafiflemesiyle, dün sabah saatlerinde batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 12 kişilik Türk mürettebatın bulunması için havadan, denizden ve karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ekipleri, dalgıçlar, jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı faaliyetlere 1 helikopter, 1 uçak ve 2 bot eşlik ediyor.





FOTOĞRAFTA: BATAN GEMİ KAFKAMETLER

LİSTE ORTAYA ÇIKTI

Mürettebat listesi ortaya çıktı.





Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2'nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Mürettebattan ise hala bir haber alınamadı.

Karaya oturan ve iletişimin kesildiği KAFKAMETLER gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilde bulunmuştur.

Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Denizcimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Başımız sağolsun. — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 20, 2023

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şu ana kadar 1 denizcinin cansız bedenine ulaşılan çalışmalar çok yönlü sürdürülüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Karaya oturan ve iletişimin kesildiği KAFKAMETLER gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilde bulunmuştur. Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Denizcimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağolsun." denildi.





SON GÖRÜNTÜSÜ

Geminin son görüntüsü de ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından geminin son görüntüsünü paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19 Kasım'da 29 şehirle ilgili turuncu uyarı verdiğini ancak gün içinde bu sayının 41 kente kadar yükseldiğini söyledi.

Bu kapsamda valilikler koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli hazırlıklar yaptıklarını belirten Yerlikaya, şu ana kadar 16 ilde 1611 ihbar geldiğini, 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olayların bildirildiğini anlattı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Diyarbakır'da 1, Batman'da 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İHBARLAR SONUCU 4 İLDE 109 KİŞİ KURTARILDI

2 ildeki olaylarda yaralanan 50 kişiye de şifa dileyen Yerlikaya, "Zarar gören araç sayımız 4 ilde 16 ve şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17 görevli arkadaşımız var. 4 ilde 109 vatandaşımız yapılan ihbarlar üzerine arkadaşlarımız tarafından kurtarıldı." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır." ifadesini kullandı.

Yine öğlen saatlerinde Ereğli Limanı'nda bağlı bulunan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin, halatının kopması nedeniyle karaya oturduğunu söyleyen Yerlikaya, gemide bulunan 13 mürettebatın kurtarıldığını anımsattı.

Bakan Yerlikaya, Kamerun bayraklı bir başka geminin de halatının kopması sonucu sürüklendiğini ve liman römorkörü tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarıldığını dile getirdi.

Meteorolojiden alınan tahminlerin, havanın yarın sabah itibarıyla daha iyi olacağı yönünde olduğunu aktaran Yerlikaya, dün sabah erken saatlerde rüzgarın zaman zaman 74 nat, dalga boyunun 9 metreye ulaştığı ve görüşün 25 metreye düştüğü bilgisinin paylaşıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, Zonguldak açıklarında fırtınaya yakalanan gemilerle ilgili şunları söyledi:

"Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır. Yine bugün öğlene doğru AFAD'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kargo gemisi, halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan 13 mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı 'Sormonsky 45' adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkuru tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır."

"DUAMIZ, TEMENNİMİZ, BU KARDEŞLERİMİZE BİR AN ÖNCE ULAŞMAK"

"Bu kadar olumsuz hava koşulu ortamından maalesef 'Kafkametler' adlı gemimizde bulunan 12 vatandaşımız, 12 Türk mürettebatının da arama kurtarma faaliyetini yapamadık, üzülerek bunu belirtmek istiyoruz." diyen Yerlikaya, sabah saatlerinde havanın arama kurtarma çalışması yapmaya fırsat vermesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, tüm ekipler olarak olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle çalışmalara başlayacaklarını ve gelişmeleri sürekli olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri anbean takip ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah, tekrarından, tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun." dedi.



İşte yaşananlar...

GEMİDEN SES GELDİ İDDİASI

A Haber canlı yayınında karaya oturan gemiden ses geldi iddiası üzerine çevredekilerin 'sesimi duyan var mı?' çağrısı yaptığı anlar kaydedildi. Öte yandan fırtınada karaya oturan gemide arama çalışmaları devam ediyor.





DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında kaybolan 'Kafkametler' adlı Türk gemisine ilişkin açıklama yaptı.

12 personelin bulunduğu gemi ile temas kurulamadığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır" denildi.

AFAD'DAN ZONGULDAK'TA FIRTINADAN ETKİLENEN GEMİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AFAD, Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan 3 geminin etkilendiğini belirterek, iki ayrı gemideki toplam 25 mürettebatın kurtarıldığını, irtibat kesilen kargo gemisiyle ilgili çalışmaların ise aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Ereğli'de iki geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına süratle başlandığı vurgulanarak, "Yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda; birinci gemide 12, ikinci gemide 13 olmak üzere toplam 25 mürettebat kurtarılmıştır." bilgisi verildi. İçerisinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmaların ise aralıksız devam ettiği bildirildi. Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye gittiği duyuruldu.





ZONGULDAK'TA İRTİBAT KOPAN GEMİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.

KARAYA ÇARPTI İKİYE BÖLÜNDÜ!

Öte yandan Ereğli Limanı'nda demirleyen Kamerun bayraklı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ikiye bölünen Kamerun bayraklı geminin parçasının kıyıya vurduğunu belirtti. Hacıbektaşoğlu, tahliye edilen 13 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı geminin bölünen parçası da bir süre sonra sahile vurdu.

İLÇE MERKEZİNDE ELEKTRİKLER KESİLDİ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Öte yandan Karadeniz Ereğli ilçe merkezinde sağanak ve fırtınanın aralıksız devam etmesi sonucu cadde ve sokakları su bastı.

İş yerleri zarar görürken, sahil yolundaki birçok ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek yolu kapadı, bazıları ise araçlara zarar verdi.

Sel suları, ayakkabı, buzdolabı, cansız manken, tekerlek, fıçı gibi pek çok eşyayı kent merkezine taşıdı. Dalgaların vurması sonucu kaldırım taşları, banklar söküldü, bazı araçlar sular içinde kaldı. Kaymakamlık ve Belediye, vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusundan uyarılarda bulundu.

Bu arada Vali Hacıbektaşoğlu, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat esasına göre faaliyete geçirilen AFAD merkezinde çalışmaları ve gelişmeleri takip etti, dere yataklarında incelemelerde bulundu.