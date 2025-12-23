Maltepe'de özel hastanenin valeleri müşterinin otomobiliyle drift attı: O anlar kamerada!

PODCAST CANLI YAYIN
Maltepe'de özel bir hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait otomobille drift attı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

HASTANE OTOPARKINDA VALE DEHŞETİ

Olay, gündüz saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta görevli 2 vale, müşteriye ait otomobille tehlikeli manevralar yaptı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri o anları cep telefonuyla kayda aldı.

DRİFT ATAN VALE BELGESİZ ÇIKTI

Görüntülerin ihbar kabul edilmesi üzerine Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Drift yapılan alanın hastanenin müşteri otoparkı olduğu belirlendi. Drift atan M.S.M. (20)'nin vale belgesi olmadan çalıştığı ve 2 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

PARA CEZASI YAĞDI

Aynı otoparkta çalışan M.E.Ö. ve B.K. (26)'nin de vale hizmet belgelerinin olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.S.M.'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 48 bin 378 lira para cezası kesildi. Diğer 2 vale hakkında ise "Emre aykırı davranış"tan idari para cezası uygulandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

