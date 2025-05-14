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Malatya’da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı! O anlar kamerada
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Malatya’da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 14.05.2025 18:48:45

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen kamyon ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Doğanşehir Kavşağı'nda, saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ramazan S. (36) yönetimindeki 44 ACM 922 plakalı kamyon, D850 karayolunun 38. kilometresinde U dönüşü yapmak isterken, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyreden Barış G. (51) yönetimindeki 44 AHL 134 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonun dönüş yaptığı sırada hızla gelen motosikletin araca çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, adli incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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