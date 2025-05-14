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Konya’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 13 yaralı
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Konya’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 13 yaralı

Giriş Tarihi: 14.05.2025 17:16:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 17:17:14

Beyşehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 13 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada, Antalya'dan Konya yönüne seyreden Metro turizme ait TEMSA marka 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan 21 yolcu ve mürettebattan 13 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından güzergahta ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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