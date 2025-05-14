Konya’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 13 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada, Antalya'dan Konya yönüne seyreden Metro turizme ait TEMSA marka 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otobüste bulunan 21 yolcu ve mürettebattan 13 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından güzergahta ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.