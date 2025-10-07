Malatya’da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 5 yaralı! 15 araç hurdaya döndü! O anlar kamerada

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptıktan sonra devrildi. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, 1 işyeri ve 15 araçta büyük maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Paşaköşkü Mahallesi Pirim Sokak istikametinde seyir halinde olan mıcır yüklü hafriyat kamyonunun frenleri sabah saatlerinde patladı. Kontrolden çıkan kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halindeki araçlara çarptıktan sonra yan devrilerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle büyük panik yaşanırken, çevredeki güvenlik kameralarına da korku dolu anlar yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.