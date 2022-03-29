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Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli ilginç müdahale

Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli ilginç müdahale
29.03.2022 09:21

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Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi, sokakta silahıyla etrafa bağırıp çağıran şahsı elindeki tüfeğe tekme atarak etkisiz hale getirdi. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki tüfekle etrafa bağıran bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve mahalle bekçileri, elindeki av tüfeğini bırakmayan ve teslim olmayan şüpheliyi ikna etmek istedi. İknalara uymayan şüpheliye çarşı ve mahalle Bekçisi müdahale etti. Bağıran şüphelinin arkasından gelen mahalle bekçisi, şahsın elindeki tüfeğe tekme atarak yere düşürdü.

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