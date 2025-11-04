Kuzguncuk’ta fotoğraf krizi! Mahalleli sokağa “Çekim yasak” tabelası astı

Renkli evleri, tarihi dokusu ve sıcak komşuluk kültürüyle tanınan Kuzguncuk, son yıllarda dizi ve film çekimlerinin merkezi haline geldi. Bu da semte her gün yüzlerce turistin akın etmesine yol açtı. Sokaklarda fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kimi zaman evlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Mahalleli Tepkili: "Evimizin Önünde Rahat Edemiyoruz"

Kuzguncuk sakinleri, özellikle hafta sonları yoğun kalabalıktan dolayı huzurlarının bozulduğunu dile getiriyor. Bazı sokaklara asılan "Fotoğraf çekmek yasaktır" tabelaları da bu tepkilerin bir yansıması. Mahalle sakinleri, özel yaşam alanlarının turistler tarafından ihlal edildiğini savunuyor.

Peki Böyle Bir Yasak Mümkün mü?

Hukukçulara göre kamuya açık alanlarda genel fotoğraf çekimini tamamen yasaklamak mümkün değil. Ancak özel mülkiyet sınırları içinde, evlerin ya da kişilerin izinsiz görüntülenmesi kişilik haklarının ihlali sayılabiliyor. Yani sokakta fotoğraf çekmek serbest olsa da, birinin evini veya kendisini izinsiz görüntülemek yasal sorun doğurabiliyor.