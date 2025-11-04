Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir kasap dükkanında bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kavgada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için morga gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.