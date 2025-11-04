Diyarbakır Kayapınar'da silahlı kavga! Kasap dükkanı kana bulandı: 2 ölü, 2 yaralı!
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında kasap dükkanında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir kasap dükkanında bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kavgada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için morga gönderildi.
Soruşturma Başlatıldı
Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.