PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır Kayapınar'da silahlı kavga! Kasap dükkanı kana bulandı: 2 ölü, 2 yaralı!

Diyarbakır Kayapınar'da silahlı kavga! Kasap dükkanı kana bulandı: 2 ölü, 2 yaralı!

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında kasap dükkanında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir kasap dükkanında bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kavgada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için morga gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Bunlar da Var

4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle